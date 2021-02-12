Жителей Самары на фестиваль ледяных скульптур в Жигулевске отвезёт ретро-поезд

Во главе ретро-поезда легендарный паровоз «Лебедянка» Фото: газета "Жигулевский рабочий"

21 февраля 2021 года в селе Ширяево Самарской области пройдет фестиваль ледяных скульптур «Жигулевская зима — 2021», который приурочен к 69-ой годовщине основания города Жигулевск. Гости из Самары смогут отправится на мероприятие на туристическом ретро-поезде «Жигулевский экспресс».

Поезд «Самара-Жигулевск-Самара» отправляется с железнодорожного вокзала Самары в 8:40 21 февраля. Туристический проект подготовили Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» и Куйбышевская железная дорога, совместно с ООО «РЖД Тур», региональными туроператорами при поддержке Департамента туризма министерства культуры Самарской области, Администрации Самары и Жигулевска.

- Во главе ретро-поезда легендарный паровоз «Лебедянка». В состав поезда включены комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагоны категории СВ. Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX - начала XX века с использованием винтажных атрибутов, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

На конечной станции в Жигулевске гостей встретят фестивалем ледяных скульптур. Уже с 15 февраля десятки российских скульпторов будут создавать в Ширяево свои произведения изо льда. Образы будут связаны с историей Самарской губернии. Кроме того, на фестивали все желающие смогут покататься на собачьих упряжках, посмотреть выступления опытных каюров, принять участие в конкурсах и интерактивных играх.

Самарцев ждут фотозоны с разнообразными ледовыми скульптурами Фото: нацпарк "Самарская Лука"

- На фестивале будут работать несколько тематических площадок, в том числе мастер-классы по изготовлению сувениров и мастер-класс от клуба «Волга-Дискавери» по копчению волжской рыбы, - рассказали организаторы мероприятия.

Для детей будет работать детская площадка с зимними играми, а также выступят творческие коллективы города Жигулевск.