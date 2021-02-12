Пьяный водитель стал виновником ДТП в Самарской области, в котором погиб молодой парень

Молодой водитель пытался уйти от столкновения и врезался во встречную фуру Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП со смертельным исходом произошло около 4 часов дня, 12 февраля, в Камышлинском районе Самарской области. По предварительным данным житель Перми на автомобиле Volkswagen спровоцировал 23-летнего водителя Лады Гранты уйти от столкновения на полосу встречного движения. Отечественный автомобиль занесло в движущийся во встречном направлении большегруз Scania. От полученных травм молодой водитель скончался до приезда скорой помощи.

- Предполагаемый виновник смертельного ДТП, водитель автомобиля Volkswagen, с места происшествия скрылся. Через полчаса он был задержан в Сергиевском районе Самарской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

44-летний задержанный оказался жителем города Пермь. В ходе опроса полицейские почувствовали от виновника аварии запах алкоголя, однако проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.