В Самаре присяжные признали мужчину не заслуживающим снисхождения за жестокое убийство друга

Жестокого убийцу посадили на 9 лет в колонию строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре присяжные заседатели признали виновным в жестоком убийстве своего друга жителя Красноглинского района. Суд вынес приговор на основании обвинительного заключения присяжных, которые посчитали, что убийца не заслуживает снисхождения.

По материалам уголовного дела известно, что двое мужчин в ночь на 15 ноября 2019 года в квартире в поселке Береза распивали алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого обвиняемый нанес 22 удара ножами в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте происшествия.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.