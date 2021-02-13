На "Самара Арене" протекает крыша и рушится бетон, строителей просят все недочеты исправить

Оказалось, что на стадионе не все благополучно

В московском арбитражном суде рассматривают иск компании "Самара Арена" в строительной организации ПСО "Казань", которая в 2017-18 годах возводила в областной столице стадион к Чемпионату мира. Громкие матчи на нем прошли, спортобъект в свое распоряжение получило государственное автономное учреждение Самарской области. И в процессе эксплуатации компания столкнулась с огромным количеством сложностей. Теперь строителей обвиняют в том, что они многое просто недоделали, оставив брак и хвосты.

В списке недочетов - 374 позиции. Например, истец указывает, что на тепловых сетях внутри площадки неисправна запорная арматура, не работает система контроля увлажнения изоляции, на ряде транспортных КПП не установили унитазы и раковины, водонагреватели, счетчики. Много проблем и с кровлей: местами она протекает, нарушена ее целостность. На трибунах второго яруса рушится бетон около деформационных швов. В системе отопления нет герметичности.

Также руководство "Самара Арены" жалуется, что им не передали пароли доступа к серверному оборудованию систем автоматической пожарной сигнализации. Плохо работает система охранной тревожной организации. Все проблемы стадиона подробно описаны в документе.

Сейчас дело рассматривают в арбитраже. На предварительное судебное заседание ответчик, а также третьи лица, в частности представители министерства спорта, просто не пришли. На следующем заседании рассмотрят ходатайство ответчика о перенесении рассмотрения дела в Татарстан. Это не устраивает истца. Также ПСО "Казань" просит провести судебную экспертизу.

"КП-Самара" будет следить за сложившейся ситуацией.

Напомним, что стадион к Чемпионату мира строили уже буквально в последние месяцы. Он был официально сдан только в апреле 2018 года.