Новая рабочая неделя в Самаре начнется с морозов и травмпунктов

В Самаре опять похолодает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики озвучили, какой будет погода в начале новой рабочей недели с 15 февраля 2021 года. Увы, но потепление снова отступает и на смену ему приходят морозы. Балканский циклон, который принес мокрый снег, туман и почти плюсовую температуру, сменит северное течение воздушных потоков. Из-за этого в регион проникнет арктический холод.

- Снег прекратится, а мороз усилится, причем довольно существенно. Из-за того, что все выходные снежные массы будут таять, а затем резко похолодает - на дорогах создастся непростая ситуация, - отмечает синоптик Приволжской УГМС Галина Овечкина.

В Гидромете уже рассказали, что средняя температура во второй декаде февраля будет ниже нормы на градус. В понедельник ночью похолодает до -22 градусов, следующей ночью и вовсе столбики термометров опустятся до -27 градусов. Осадков не будет, местами гололедица, так что водителей и пешеходов просят быть максимально осторожными.