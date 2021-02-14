В Самарской области ожидается похолодание до -27 градусов

На дорогах будет скользко Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается похолодание до -27 градусов. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

В эти выходные погоду в Среднем Поволжье формирует Балканский циклон, который принес в регионе осадки. К началу недели в регион проникнет арктический холод. Осадки прекратятся, а температура воздуха значительно понизится.

Наиболее холодная температура ожидается в ночь на вторник, когда будет до -27 градусов. В дневное время ожидается от -14 до -21 градусов.

Сегодня будет до -11 градусов по области, в Самаре ожидается до -8 градусов мороза. На дорогах возможна гололедица. Водителей и пешеходов призывают быть внимательнее и осторожнее.