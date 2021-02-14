Ночью в Самаре "Приора" врезалась в "КамАЗ", который вывозил снег

В Самаре ночью легковушка врезалась в "КамАЗ". Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Ночью в Самаре "Лада Приора" врезалась в "КамАЗ", который вывозил снег. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, авария произошла в 2:45. "Приора", за рулем которой был 31-летний водитель, врезалась в стоящий у обочины грузовик - в этот момент чистили дорогу, а в "КамАЗ" грузили снег.

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, его с травмами доставили в больницу. Легковушка была сильно разбита, при этом у молодого мужчины диагностировали травму руки.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Известно, что водитель легковушки в момент ДТП был трезв.