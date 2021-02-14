В Самарской области в снегопад произошло ДТП, в котором пострадала женщина

В Самарской области "Калина" перевернулась в кювете. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 13 февраля, в Приволжском районе во время снегопада произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, авария произошла в 16:55 на 23-м км дороги "Осинки-Приволжье-Обшаровка". В условия сильного снегопада 45-летняя женщина, которая ехала на автомобиле "Лада Калина", зацепила правыми колесами обочину, из-за чего автомобиль занесло и вынесло в кювет, где машина перевернулась.

Женщину с травмами на скорой помощи доставили в больницу.

В полиции считают, что женщина не обеспечила безопасную скорость в сложных погодных условиях.

В ближайшие дни на дороге сохранятся сложные условия - сегодня по области возможен снегопад. В ближайшие дни осадки прекратятся, но усилится морозы.