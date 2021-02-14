В Самаре хотят купить фонари с высокохудожественными литыми элементами

Подобные фонари могут появиться на самарских улицах

В Самаре хотят купить 72 фонаря с высокохудожественными литыми чугунными элементами, пригодных для установки на аллеях, набережных, на дорогах со средней степень интенсивности движения, в парках и культурных объектах, где любят бывать горожане. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает «Самаргорсвет». На фонари планируют потратить 23,4 млн рублей. Как говорится в документации, источником финансирования являются внебюджетные средства муниципального предприятия.

Планируется купить 59 фонарей с одним светильником и 13 фонарей с двумя светильниками. Поставщика определят 3 марта.