В Самаре снесут несколько ветхих домов

В Самаре снесут несколько домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Соответствующие постановления размещены на сайте городской администрации.

Как сказано в документации, сносу подлежат два дома в Ленинском районе, и по одному – в Железнодорожном и Куйбышевском районах. Один из домов в Ленинском районе был построен еще в 19-м веке, на Белгородской снесут общежитие.

Отмечается, что с собственниками необходимо провести переговоры об изъятии и при необходимости произвести оценку имущества, предоставляемого взамен.