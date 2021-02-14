Самарцев напугала "горящая" "Самара Арена"

Видео "горящей" "Самара Арены" вызвало обсуждение в соцсетях

Видео "горящей" "Самара Арены" вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Видео появилось вечером в воскресенье, 14 февраля. Создается оптический эффект, как будто из центральной части купола конструкции вырывается пламя. "Самара Арена" горит", - пишет автор видео.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МЧС России по Самарской области, вызовов с арены не поступало. Живущие неподалеку от стадиона горожане рассказывали, что какой-то активности рядом не видели, дыма не наблюдали, запаха гари не чувствовали.

Возможно несколько вариантов, почему создался такой эффект. Не исключено, что на арене используют специальную технику для ухода за полем, которое могли начать готовить для возобновления футбольного сезона - первая игра на "Самара Арене" состоится в начале марта.

Метеорологи не исключают, что такое явление может получиться, если внутри стадиона включен прожектор, свет которого пробивается через отверстие в куполе, а в воздухе образовались тонкие кристаллы замерзшей влаги. Они отражают свет, а сильный ветер сносит их, издалека создавая иллюзию горящего огня.