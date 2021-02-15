Ночью в Самаре снег убирали 330 машин

Ночью в Самаре чистили снег

В Самаре в прошедшую ночь на уборку снега вышли 330 единиц техники. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В прошедшие сутки выпал сильный снег, что значительно усложняло дорожную ситуацию. В городе произошло крупное ДТП, в котором столкнулись пять машин.

Крупная техника задействовалось на уборке проезжей части, а малогабаритная расчищала тротуары. Остановки и пешеходные переходы чистили вручную, привлекались 89 уборщиков.

Специальные автопоезда чистили улицы с интенсивным движением, особенно где много общественного транспорта.

С улиц вывезли порядка 5,5 тыс. тонн снега, ожидается, что за сутки всего вывезут 12 тонн.