В Самарской области второй день не фиксируют смерти от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области подтверждено 297 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Большинство заболевших за сутки были зарегистрированы в Самаре, на втором месте по количеству суточных инфицированных – Тольятти.

В Самаре за сутки коронавирусом заболели 99 жителей, в Тольятти – 92. В Кинельском районе обнаружено 19 инфицированных, а в Сызрани – 16 заболевших. На 15 февраля в Новокуйбышевске за сутки коронавирусом заболели 14 человек, в городе Кинель коронавирус подтвердился у 13 местных жителей.

Из числа заболевших за сутки, 266 человек имели симптомы ОРВИ и внебольничной пневмонии, а 31 человек был выявлен при профилактическом обследовании.

По данным оперативного штаба Самарской области на 15 февраля общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло отметки 44 807 человек.

Второй день подряд в Самарской области не фиксируют смерти среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе скончались 890 человек, у которых был коронавирус.