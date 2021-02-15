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Появилось видео с зэками, которые устроили бунт в самарской колонии

Следователи опубликовали оперативное видео с погромами, которые заключенные устроили в ИК-5 на Кряжу
Вячеслав СОРОКИН
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Взбунтовавшиеся зеки нанесли ущерба почти на 400 тыс. рублей

Взбунтовавшиеся зеки нанесли ущерба почти на 400 тыс. рублей

Следователи опубликовали видео, на котором запечатлены погромы, устроенные осужденными в самарской колонии. На кадрах видно, как большая группа людей ломает забор во время бунта.

В Самаре будут судить 16 человек, которые уже отбывают наказание за другие преступления. В феврале 2019 года осужденные устроили бунт в колонии общего режима № 5, расположенной в Куйбышевском районе Самары.

Они проникли в барак одного из отрядов и подручными предметами избили 19 человек. Попутно бунтующие повредили имущество колонии, ущерб от их действий в итоге оценили почти в 400 тыс. рублей.

После случившегося были возбуждены уголовные дела по нескольких статьям, всего дебоширов обвиняют в 16-ти преступлениях. Вину обвиняемые не признали. В ближайшее время суд начнет рассмотрение этого дела.