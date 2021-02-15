В Тольятти в пункте обогрева бомж пытался изнасиловать бездомную

Сейчас по факту заявления местной жительницы проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 13 февраля в полицию Тольятти обратилась 46-летняя женщина. Она заявила, что над ней хотел надругаться бездомный. По словам заявительницы, это произошло в пункте обозрения на Никонова.

- Она сама является лицом без определенного места жительства. Личность подозреваемого установлена, ему 43 года и он ранее трижды судим, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Уголовного дела пока не возбуждено. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.