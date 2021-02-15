В Самарской области впервые пройдет демодень фестиваля идей и технологий Rukami

Принять участие может любой желающий из Самарской области

18 февраля, с 14:00 до 18:00 впервые в Самарской области пройдет демодень фестиваля идей и технологий Rukami. В бесплатном демодне может принять участие любой желающий, который интересуется изобретениями и технологиями. Сам же фестиваль на пересечении онлайн и оффлайн площадок состоится весной и осенью этого года.

- На демодень каждый сможет попробовать себя в разных направлениях научно-технического творчества и мейкерства. Также участники побывают на виртуальных экскурсиях и смогут познакомиться с основными участниками экосистемы Rukami Самарской области, - рассказали организаторы фестиваля.

Организаторы приготовили для увлеченных наукой жителей Самарской области массу сюрпризов, в том числе проведение квизов, флешмоб и возможность сделать самое крутое селфи. Лекции и мастер-классы от практикующих энтузиастов технического творчества и мэйкерства пройдут в прямом эфире.

Зарегистрироваться на демодень фестиваля можно по ссылке. Подробности в официальных аккаунтах фестиваля Rukami ВКонтакте и Инстаграм.