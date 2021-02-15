Ученые из Самарского университета разработали тренажер для операторов беспилотных дронов

Один из авторов уникального тренировочного комплекса Давид Овакимян и дрон в "ходунках" Фото: Самарский университет

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева ученые разработали первый в России тренажер для пилотов БПЛА. Тренировочный комплекс включает в себя виртуальную реальность и реальный дрон. Об этом рассказали в пресс-службе Самарского университета.

- Уникальность данного учебно-тренировочного комплекса в том, что он не является чисто программным. В виртуальных полетах также участвует настоящий дрон, - рассказал руководитель Центра беспилотных систем Самарского университета Давид Овакимян, который является одним из авторов разработки.

По словам авторов комплекса, в отличие от обычных симуляторов, которые только приближены к реальности, в тренировках может участвовать сам беспилотник. Для того, чтобы во время учебного полета дрон не повредился, самарские ученые придумали для него так называемые «детские ходунки». Именно эта система в виде куба на конструкции «кольцо в кольце» позволяют сохранить целостность беспилотного летательного аппарата.