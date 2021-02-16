В Самаре бездомный мигрант надругался над 4-летней девочкой

Разбирательства по преступлению продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело на 26-летнего уроженца Таджикистана. Парня, который не имеет определенного места жительства и регистрации в России, подозревают в надругательстве над четырехлетней девочкой. Преступление совершено в Красноглинском районе областной столицы.

- По версии правоохранителей, злоумышленник совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Произошло это в квартире его знакомого, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый задержан. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.