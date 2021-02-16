Сын депутата стал участником смертельного ДТП в Жигулевске

В Жигулевске "Гранта" столкнулась с "Мерседесом". Фото - "ДТП Самара"

Сын депутата Самарской губернской думы Егише Амроян стал участником смертельного ДТП в Жигулевске. Авария произошла в понедельник, 15 февраля. По данным ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Приволжской, столкнулись "Лада Гранта" и внедорожник "Мерседес", за которым и находился Егише.

По данным полиции, водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущества иномарке, из-за чего и произошло столкновение. От удара машины вынесло на тротуар, но никто из пешеходов не пострадал.

В результате аварии травмы получил 60-летний мужчина, который находился в "Гранте". Его доставили в больницу, где он, по имеющимся данным, скончался.

По факту случившегося проводится проверка. С места ДТП изъяты записи камер видеонаблюдения. По данным полиции, водитель иномарки в момент ДТП был трезв. Амрояну тоже понадобилась медицинская помощь. Полученные им травмы оказались неопасными для жизни.