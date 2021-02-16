Движение по новому мосту над рекой Сок в Самаре планируют открыть летом 2021 года

Мост через реку Сок будет готов на год раньше срока

В Самарской области на реке Сок строители выполнили важнейшую задачу. Они завершили надвижку пролетного строения нового моста и вышли на завершающий этап работ. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

"Сегодня исторический день – завершена надвижка конструкции, и фактически соединились два берега реки Сок. Проект по строительству моста, которого десятки лет ждут жители нашего региона, обретает совершенно реальные сроки своего воплощения", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Реконструкция моста на выезде из Самары на трассу Волжский – Курумоч – "Урал" ведется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Изначально планировалось, что строительство завершат в середине 2022 года. Но сейчас его планируют закончить на год раньше. Рабочее движение там могут открыть уже в июле этого года. Чтобы сдать объект раньше срока, запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 750 млн рублей.

Сейчас готовность объекта оценивается в 55%. Строители готовят будущую проезжую часть к асфальтированию и благоустройству. Параллельно идет реконструкция старого моста. Когда все работы завершатся, участок дороги расширится до четырех полос, что позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.