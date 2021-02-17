В Самаре хотят изгнать маломерные суда с реки Татьянки

В Самарской области на реке Татьянка просят сделать обустроенные пляжи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Самарской области вынесли на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в правила пользования водными объектами для плавания. Речь идет об использовании маломерных судов на реке Тальянка. Традиционно здесь проводятся соревнования по гребле, проходят тренировки школы гребного мастерства. Из-за строительства новых микрорайонов на берегах в летнее время становится все больше отдыхающих. И оживленное движение, а также засилие баз для стоянки маломерных судов мешают нормальному времяпрепровождению.

- В связи с извилистым типом русла реки, его короткими и крутыми изгибами движение маломерных судов и размещение баз-стоянок для них приводит к тому, что берега, состоящие из песка и глины, размываются, река мелеет, кроме того подвергаются опасности жизнь и здоровье граждан, - отметили депутаты.

Так законотворцы делают вывод, что при размещении баз в авкватории Татьянки и организации здесь движения маломерных судов, не обеспечивается безопасность на воде. Именно поэтому крайне важно внести изменения в правила, принять нормативные акты и в летнее время МЧС получит возможность регулировать поведение владельцев катеров и моторок в акватории.

Полностью ознакомиться с проектом постановления можно на сайте губернской Думы. Публичные консультации будут проходить до 21 марта.