На улице Фрунзе в Самаре из-за крупного ДТП образовался затор

Движение автотранспорта в обе стороны по улице Фрунзе затруднительно Фото: Вячеслав Сорокин

Утром, 17 февраля, на пересечении улицы Фрунзе и Комсомольской в Самаре произошло крупное ДТП, в результате чего было парализовано движение в сторону Самарского моста. Как сообщают редакции «КП-Самара» очевидцы, на перекрестке столкнулись как минимум три автомобиля.

- Движение по Фрунзе в обе стороны затруднительно, на Самарском мосту в сторону города образовалась пробка, - сообщают автолюбители с места событий.

В настоящее время официальных комментариев о пострадавших и количестве участников ДТП нет. «Комсомолка» следит за развитием событий.