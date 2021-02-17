В окно Кинельской администрации в Самарской области залетел «посланник из Хогвартса»

Зоологи надеются, что птица в скором времени поправится и улетит в естественную среду обитания Фото: Самарский зоопарк

В окно администрации Кинельского района Самарской области врезалась необычная для городской среди птица – длиннохвостая неясыть. Сотрудники не растерялись, аккуратно поймали неожиданного гостя и передали птицу в надежные руки профессиональных самарских орнитологов.

- Птицу привезли в питомник Самарского зоопарка в поселке Формальный, где ей оказали всю необходимую помощь, - рассказали представители зоопарка.

Работники Самарского зоопарка надеются, что неясыть не получила при ударе о стекло серьезных травм и вскоре будет выпушена обратно в природу.