В окно Кинельской администрации в Самарской области залетел «посланник из Хогвартса»

Зоологи надеются, что птица в скором времени поправится и улетит в естественную среду обитания Фото: Самарский зоопарк
В окно администрации Кинельского района Самарской области врезалась необычная для городской среди птица – длиннохвостая неясыть. Сотрудники не растерялись, аккуратно поймали неожиданного гостя и передали птицу в надежные руки профессиональных самарских орнитологов.
- Птицу привезли в питомник Самарского зоопарка в поселке Формальный, где ей оказали всю необходимую помощь, - рассказали представители зоопарка.
Работники Самарского зоопарка надеются, что неясыть не получила при ударе о стекло серьезных травм и вскоре будет выпушена обратно в природу.
Сейчас сова находится в надежных руках Фото: Самарский зоопарк