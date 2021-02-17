В Самаре перекрыли движение по Зубчаниновскому шоссе из-за прорыва водопровода

Сотрудники ДПС разворачивают транспорт на кольце Магистральной Фото: Татьяна Воронкова

В ночь на 17 февраля, на Зубчаниновском шоссе в Кировском районе Самары произошла серьезная коммунальная авария. Как сообщили в редакцию КП-Самара местные жители, на пересечении Зубчаниновского шоссе и улицы Воеводина по дороге течет настоящая река, а сотрудники ДПС перекрыли движение и разворачивают автомобиль в объезд опасного участка.

- В районе Зубчаниновского шоссе, 124 произошёл сбой на водопроводной линии д-200 мм. Специалисты "РКС-Самара" на месте производят технологические переключения, - сообщили представители РКС-Самара.

По сообщению коммунальщиков, в настоящее время утечка воды остановлена, ведутся подготовительные аварийно-восстановительные и земляные работы. Подрядчики приступили к уборке последствий утечки.

Перейти дорогу можно только вплавь Фото: Юлия Хомских

На официальном сайте РКС—Самара появилась информация, что с 6 утра, 17 февраля, и до окончания работ по адресам Зубчаниновское шоссе, 124а, 122а, 120а будет временно отключено холодное водоснабжение.

Что касается общественного транспорта, что по словам местных жителей, из-за перекрытия кольца Зубчаниновского шоссе и Магистральной, весь транспорт, в том числе автобусы, ехали в объезд.

- Весь транспорт объезжал аварийный участок по улице Металлургическая, далее на Товарную и Воеводина. Странно, конечно, ведь именно там самое «море», - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» одна из местных жительниц.

В настоящее время сотрудники коммунальной службы проводят аварийно-ремонтные работы на участке Зубчаниновского шоссе.