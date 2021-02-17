В Самаре из-за ДТП на Красноглинском шоссе образовалась пробка

Легковушка заехала под прицеп грузовика Фото: Вячеслав СОРОКИН

Днем, 17 февраля, на пересечении Красноглинского шоссе и улицы Гайдара произошло ДТП, в результате которого на дороге образовался затор. Об этом журналисту КП-Самара рассказали свидетели аварии.

- ДТП произошло на светофоре в сторону города. Авария не крупная, но пробка собирается, - сообщили в редакцию КП-Самара очевидцы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Судя по фотографиям, легковой автомобиль не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди стоящий грузовой малотоннажный автомобиль. Официальных данных о пострадавших и причинах аварии нет.