В Сызранском районе найден труп девушки, тело которой покрыто синяками

Сообщение в дежурную часть поступило от бригады "Скорой помощи" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 февраля в поселке Балашейка Сызранского района был обнаружен труп 26-летней Анны Ф.

- Сообщение поступило от бригады «Скорой помощи», - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в следствии. – Они приехали на вызов, обнаружили, что пациентка мертва, реанимировать ее не удалось. В полицию позвонили, потому что на тело девушки заметили синяки.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, труп отдали на экспертизу, которая должна установить, носила ли смерть девушки криминальный характер.

- Личность погибшей уже установлена: она из Тольятти, ей 26 лет, детей нет, не работает, живет в так называемом гражданском браке, - рассказали оперативники.

Что говорит об обстоятельствах гибели Анны ее молодой человек, пока не известно, уголовное дело на момент публикации возбуждено не было.

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