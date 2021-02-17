При каких условиях отменят занятия в школах Самары из-за морозов: надо ли идти в школу 18 февраля

Занятие в школе проведут, даже если придет 1 ученик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов до -33 градусов. Министерство образования региона сообщили о возможной отмене очных занятий в школах.

- При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций принимается решение об отмене очных учебных занятий в школе, - рассказали в министерстве.

Таким образом, если температура воздуха опустится ниже -25С°, то занятия в школе будут отменены для учащихся с 1 по 4 класс, ниже -27С° – учиться не будут с 1 по 8 классы, а если температура понизится до -30С°, то занятия в школах отменят и для старшеклассников.

Однако, несмотря на то, что решение об отмене занятий принимает директор школы, ответственность за детей несут родители. Если родители решили, что ребенок не придет на занятия в морозы, то необходимо заранее предупредить об этом классного руководителя.

- Деятельность общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы. С обучающимися, пришедшими в общеобразовательную организацию в день отмены занятий, организуется проведение уроков и режим питания, - отметили в департаменте.

Жители Самары рассказали, как происходит оповещение, и отменяют ли занятия из-за морозов в их школах. В век информационных технологий оповещать родителей учеников стало проще – у всех есть «родительские чаты» в онлайн-мессенджерах.

- Нам вчера в общем чате написали, что в связи с погодными условиями, 17 февраля занятия отменяются. Это было официально от директора, - говорит Наталья К.

Многие самарские родители рассказали, что классный руководитель порекомендовал не приводить детей в школу в сильный мороз, однако решение зависит от самого родителя.

- Ученики 5-9 класс не учатся, если морозы -28 градусов. Но директор нам сказала, что, в принципе, на усмотрение родителей, у всех разные обстоятельства: кто-то живёт далеко и добирается общественным транспортом, у кого-то здоровье слабое. Только попросила принести потом записку, - пишет Алия Л.

Если родитель решает не отводить своего ребенка в мороз в школу, то необходимо предупредить об этом классного руководителя. В некоторых случаях учитель даст задание на дом, а если не придет весь класс, то для них организуют дистанционное обучение.