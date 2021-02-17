Общественники обсудили, кто виноват в плохом качестве горячей воды в Тольятти

Члены комиссии считают, что ресурсоснабжающие организации повели себя неправильно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

16 февраля в администрации Тольятти под председательством депутата областного парламента, члена партии "Единая Россия" Дениса Волкова прошло совещание общественной комиссии при комитете Самарской губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Особое внимание на встрече уделили проблемам с ненадлежащим качеством горячей воды в Автозаводском районе города.

Все началось с того, что жители в декабре прошлого года стали жаловаться на неприятный запах горячей воды в мэрию. Глава региона Дмитрий Азаров отреагировал остро и поручил мэру Автомобильной столицы Сергею Анташеву и другим народным избранникам разобраться.

Проверка Роспотребнадзора показала - в горячей воде зафиксировано превышение сероводорода. Как сообщила представитель территориального управления ведомства Надежда Ульянова,. в отношении ПАО «Т Плюс», АО «ТЕВИС» и некоторых управляющих компаний были возбуждены дела об административных правонарушениях. Они уже рассмотрены и вынесены решения о штрафных санкциях.

Проверку проводит и местная прокуратура. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

На заседании комиссии присутствовал представитель АО «ТЕВИС». В ПАО «Т Плюс» своих сотрудников на встречу не делегировали. Денис Волков считает, что это неправильно для ресурсоснабжающей организации.

- «Т Плюс» – это единая теплоснабжающая организация города, люди платят им деньги, поэтому они имеют право знать, что происходит с водой. Мы пригласим представителей «Т Плюс» на расширенное заседание комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды в Самарскую Губернскую думу - заниматься «отписками» по такому вопросу недопустимо, - считает депутат.

Для того, чтобы подобные ситуации не повторялись, городская администрация пообещала держать на особом контроле санацию водопроводных сетей, которую должны проводить коммунальщики. На контроль эти работы возьмут и депутаты.

Еще один важный момент - а как же с оплатой счетов за горячую воду? Люди не должны платить за некачественные услуги. Для того, чтобы тольяттинцы не мучили себя походами по инстанциям, члены комиссии приняли решение подключить к делу Совет собственников жилых и нежилых помещений, который сформирован в Автозаводском районе по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Перерасчет за коммунальные услуги должен быть произведен как можно оперативнее. Об этом мэра автограда Сергея Анташева просил и Дмитрий Азаров.