В центре Самары произошел серьезный пожар, горят сараи

Пожарные работают на месте происшествия Фото: скриншот

Сегодня вечером, 17 февраля, серьезное ЧП произошло в центре Самары. На улице Самарской, 180 загорелись сараи.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:13. Подразделения работают по рангу 1 БИС, - рассказали "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сейчас площадь пожара устанавливается. Спасатели продолжают работать на месте событий. ИНформации о пострадавших или погибших пока нет.

По какой причине появился огонь - неизвестно. После ликвидации пламени этот вопрос предстоит уточнить экспертам. "Комсомолка" следит за развитием событий.