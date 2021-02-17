Мэр рассказала, когда начнут ремонтировать дороги в Самаре в 2021 году

В Самаре начнут ремонт дорог, как только будет -10 градусов

Глава города Самара Елена Лапушкина рассказала, когда начнут ремонтировать дороги в Самаре в 2021 году. Она отметила, что видит поврежденные участки во время объездов города, также замечает то количество обращений, которые приходят через социальные сети от жителей города.

- Как только позволят погодные условия, приступаем к сезонному ямочному ремонту дорог, - отметила Елена Лапушкина. Она подчеркнула, что по правилам температура не должна опускаться ниже -10 градусов - при такой погоде уже смогут начать работу.

Также глава города рассказала, что уже сформированы бригады, подготовлена техника. Так что, как только установится нужная погода, начнутся ремонтные работы и жители смогут увидеть улучшение дорожной ситуации.