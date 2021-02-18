Самарцы стали чаще покупать автомобили с пробегом

Самарцы стали чаще покупать подержанные машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на подержанные автомобили в Самаре с начала года возрос на 27,6%, выяснили эксперты «Авито Авто».

Как отмечают эксперты, рост спроса на подержанные автомобили связан с дефицитом новых машин в салонах и ростом цен на них.

Но цены растут и на вторичном рынке. Так, в Тольятти замечено одно из наибольших подорожаний в стране – на 12,2%. Больше рост только в Новосибирске, где подержанные автомобили подорожали на 16,2%. В Самаре рост на 8,7%. При этом средняя цена выше, чем в Тольятти. В областной столице подержанная машина обойдется в среднем в 500 тыс. рублей, в автограде – в 430 тыс.

Предложение за спросом пока не поспевает – новых объявлений о продаже машин на вторичном рынке появилось меньше на 9,5%.