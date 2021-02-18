В Самарской области утром 19 февраля вновь ожидаются аномальные морозы. Местами столбики термометра опустятся до -30 градусов. Возможно, где-то будет и холоднее, например, в четверг жители отдаленных районов показывали фотографии градусников с ртутью, застывшей на отметке -35!

Аномальные морозы гостят в регионе всю неделю, уже несколько раз детям разрешали не ходить в школу. И вот утром в пятницу синоптики предвещают, что температура будет -30 градусов. Это не радует ни школьников, ни тех, кому приходится в это время торопиться на работу. Ветер дует слабый и это позволяет переносить мороз чуть легче.

Днем воздух прогреется до -14 -19 градусов, но вечером вновь станет холодно. Может идти небольшой снег, изморозь. Также холодно будет и утром в воскресенье - но в выходные хотя бы можно посидеть дома и не высовываться на улицу.

МЧС региона рекомендует жителям не допускать переохлаждения и осторожно обращаться с отопительными приборами и газом.