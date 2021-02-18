Глава Тольятти уходит в отставку

Сергей Анташев покидает пост главы Тольятти Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Глава Тольятти Сергей Анташев уходит в отставку. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

В четверг, 18 февраля, состоялась встреча главы города с губернатором Дмитрием Азаровым, по итогам которой стало известно, что Сергей Анташев подал в отставку. Как отмечают в правительстве, в последнее время в адрес руководства Тольятти поступало много жалоб как от жителей, так и региональной власти.

Возникали нарекания по вопросам экологии, ЖКХ, в прошлом году оказался сорван план по обеспечению жильем детей-сирот. Несколько дней назад Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24" раскритиковал работу Анташева на посту главы города, отметив, что тот слабо справляется со своими обязанностями.

Сергей Анташев возглавлял Тольятти с 2017 года. До этого он год проработал на руководящих постах в ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", а ранее в разные годы на предприятии тепловых сетей ОАО "ТЕВИС". Был депутатом думы Тольятти четвертого и пятого созывов, с 2012 по 2015 годы был заместителем мэра Тольятти по городскому хозяйству.