Дума Тольятти рассмотрит отставку Анташева 3 марта

Отставку Анташева городская дума рассмотрит 3 марта

Дума города Тольятти рассмотрит отставку главы Тольятти Сергея Анташева 3 марта. Об этом "КП-Самара" сообщили в городской администрации.

Ранее Анташев согласовал заявление об отставке с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Анташев приняли такое решение после того, как губернатор выразил недовольство работой мэра, в частности, раскритиковав его, когда тот не смог назвать сроки перерасчета из-за плохого качества горячей воды.

Кроме того, к работе Анташева возникали и другие нарекания от жителей города и региональной власти.