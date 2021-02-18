На Мехзаводе в Самаре почти на месяц перекроют одну из улиц

Улица Донская будет перекрыта уже с завтрашнего дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Мехзавод с завтрашнего дня стартуют строительно-монтажные работы, связанные с переустройством системы водоотведения. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта на участке.

- В период с 08:00 19 февраля 2021 года до 17:00 15 марта 2021 года по улице Донской, на участке протяженностью 40 метров, в районе дома №3 по улице Шестой квартал поселка Мехзавод будет ограничено движение автотранспорта, в связи с проведением ремонтных работ, - сообщили в администрации города Самара.

Администрация просит жителей с пониманием относиться к проводимым работам и заранее планировать свои маршруты следования.

Напомним, что 17 февраля жители поселка Зубчаниновка также испытывали временные неудобства, в связи с прорывом водопровода. Почти на сутки было перекрыто движение по улице Магистральной, а жители соседних домов остались без воды.