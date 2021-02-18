Самарский врач-нейрохирург стал фигурантом уголовного дела

Расследование уголовного дела сопровождалось сотрудниками ГУ МВД по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Самары вовлек в преступную деятельность врача-нейрохирурга самарской клинической больницы №2 и еще одну женщину-медика. По данным следствия, медикам было предложено денежное вознаграждение за нелегальное оформление медицинских документов для получения группы инвалидности.

- С 2016 по 2019 подозреваемые получили от 12 граждан от 70 до 320 тысяч рублей, а всего 2 миллиона 770 тысяч рублей за оформление медицинских документов для получения группы инвалидности, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Каждый из участников получал вознаграждение в зависимости от роли в преступной деятельности. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Суд приговорил врача-нейрохирурга к штрафу в размере 200 тысяч рублей, подстрекателю – 4 года условно, с испытательным сроком на 5 лет, а женщине – 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком – 2 года.