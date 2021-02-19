Депутаты губернской думы раскритиковали работу министра строительства Самарской области

Показатели ввода в эксплуатацию жилья в Самарской области упали по сравнению с 2018-2019 годами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 февраля состоялось заседание комитета по строительству самарской губернской думы, где обсудили итоги работы министерства строительства региона за 2020 год и планы на 2021 год. С докладом выступила заместитель министра Анна Урусова. Однако у членов комитета возникли вопросы к самому министру строительства Евгению Чудаеву, которого вызвали на следующее заседание с полным отчетом по проделанной работе.

- По итогам 2020 года в Самарской области из запланированных 2,2 миллионов квадратных метров жилья к концу года было сдано всего 1,4 миллиона. Эту работу нельзя считать удовлетворительной, мы приняли решение потребовать отчета министра, а не его зама, - сказали члены комитета СГД.

В губдуме отметили, что Чудаева неоднократно просили лично присутствовать на всех заседаниях профильного комитета, тем более на тех, где рассматриваются отчеты по итогам года и планы на текущий период.

На заседании отметили, что из-за неудовлетворительной работы регионального минстроя, Самарская область оказалась на 77-ом месте в общем рейтинге регионов по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья. Кроме того, регион оказался на последнем месте среди Повожского федерального округа.

- Снижение годового плана и невыполнение этого минимума может привести к росту стоимости 1 кв.м. жилья в Самарской области, - отметили в СГД.

На это в минстрое ответили, что падение показателей связано со снижением выдаваемых разрешений на строительство в Самарской области, кроме того наблюдается снижение покупательской способности населения.