Дмитрий Азаров ответил на вопросы старших по многоквартирным домам региона

Такие встречи планируется проводить регулярно Фото: Правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел большую видеоконференцию со старшими председателями советов многоквартирных домов региона. На встрече в ВКС приняли участие 10 тысяч общественников, которые в прямом эфире задали свои вопросы на тему ЖКХ главе региона.

- За последние 2 года, благодаря диалогу между жителями и ГЖИ, удалось избавиться от ряда недобросовестных управляющих компаний, которые зачастую не предоставляли услуги, а осуществляли мошеннические действия, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что прямое общение со старшими домов показывает реальную картину происходящего, а не то, что отражается в отчетах. Дмитрий Азаров призвал активных жителей региона к прямому контакту на регулярной основе, потому как именно старшие по домам, руководители ТОС знают те проблемы, с которыми сталкиваются жители в своем доме, подъезде, дворе, на своей улице.

В ходе встречи старшие МКД задавали свои волнующие вопросы, жаловались на работу управляющих компаний, а также выступали с предложениями по оптимизации услуг ЖКХ.

Губернатор в процессе давал поручения мэру Самары Елене Лапушкиной, и.о. города Тольятти Игорю Ладыке, руководи телю Фонда капитального ремонта Виктору Часовых и министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александру Мордвинову в кратчайшие сроки решить те или иные задачи, о которых рассказали сами жители Самарской области.

Кроме того, во время видеовстречи работал телефон горячей линии, на который губернатору поступило более 450 сообщений о различных проблемах в том или ином районе губернии. Встреча с председателями советов многоквартирных домов, ТСЖ, ТСН и ЖСК продлилась около трёх часов. Губернатор внимательно выслушал каждого члена ТОСа и пообещал взять на контроль ситуацию в МКД региона.