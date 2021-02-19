Стало известно, перенесут ли Грушинский фестиваль в Москву

Грушинский фестиваль в прошлом году прошел в онлайн-режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грушинский фестиваль, который полвека проходит на самарской земле, "переедет" в Москву? Этим вопросом задались многие поклонники авторской песни и завсегдатаи посетители поляны на Мастрюковских озерах, после программы "Вечерний Ургант", которая вышла в эфир 18 февраля.

Гостем программ стал художественный руководитель Грушинского фестиваля, известный автор и исполнитель своих песен Олег Митяев.

- В этом году Грушинский фестиваль будет проходить в Москве в апреле по адресу Ленинский проспект, 105 в киноклубе "Эльдар", - уверенно заявил Олег Григорьевич. - Центр "Эльдар" - это хорошее место для концертов. Естественно и авторская песня там может присутствовать: и Александр Городницкий и песни нашего века.

Однако Олег Митяев не уточнил, что речь идет о нескольких концертах из череды многих, которых предшествуют летнему фестивалю.

- Действительно 3 и 4 апреля в Москве пройдут концерты в рамках Грушинского фестиваля, который сейчас не прекращается и постоянно расширяет свою аудиторию. Но это не наш любимый летний Грушинский фестиваль, - сообщили организаторы традиционного слета исполнителей авторской песни в Самаре. - Мы очень надеемся, что в этом году эпидемиологическая обстановка позволит и мы вновь соберемся на Грушинской поляне этим летом.