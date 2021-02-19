В Самарской области 191 зверь погиб в авариях на дорогах

Водители часто не успевают среагировать на внезапно выбежавшего зверя. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области на дорогах в авариях погиб 191 зверь. Об этом говорится в сообщении региональной полиции со ссылкой на департамент охоты и рыболовства.

Чаще всего под колеса попадают лоси, кабаны и косули. Животные неожиданно появляются на дорогах, водитель, как правило, не успевает затормозить, и теряет управление в попытке уйти от столкновения.

В основном такие ДТП возникают в период миграции диких животных - весной и осенью на дорогах около лесных массивов.

Одна из аварий произошла в сентябре прошлого года, когда на дороге Тольятти - Ташелка в 5 утра 70-летняя женщина не справилась с управлением и столкнулась с лосем. Она была госпитализирована с травмами.