В поселке Управленческий в Самаре в этом году отремонтируют улицу Академика Кузнецова

В память о выдающемся человеке отремонтируют улицу, названную в его честь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 18 февраля, состоялось масштабная встреча с общественниками Самарской области, которые в прямом эфире задали губернатору Дмитрию Азарову волнующие их вопросы. Жители поселка Управленческий Красноглинского района попросили главу региона обратить внимание на качество дорожного покрытия на улице Академика Кузнецова.

- Нужно навести порядок на улице, названной в честь легендарного конструктора авиационных и ракетных двигателей. Напоминаю, что в этом году отмечается 110 лет со дня рождения Николая Кузнецова, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор дал поручение мэру Самары Елене Лапушкиной найти в бюджете средства на ремонт улицы и начать реконструкцию в кратчайшее время.