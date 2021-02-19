В Самаре могут появиться теплые остановки с видеонаблюдением и зарядкой для телефонов

Умная остановка разработана резидентом «Жигулевской долины» ООО «ВОИП ИНЖИНИРИНГ» Фото: технопарк "Жигулевская долина"

Разработчики технопарка «Жигулевская долина» разработали «Интеллектуальный остановочный модуль на основе принципов Smart City и комфортной городской среды». Прототип «умной остановки» появился на территории технопарка. Это первая цифровая станция в Самарской области, в дальнейшем разработчики планируют масштабировать проект на всей территории региона.

- Умная остановка предназначена для обеспечения комфортного, доступного и безопасного ожидания общественного транспорта в различных погодных условиях с возможностью интерактивного взаимодействия с цифровым контентом, в том числе с инновационной инфраструктурой Самарской области, - рассказали разработчики.

С виду павильон не отличается от привычной остановки общественного транспорта, однако в нем собран целый спектр инновационных технологий. Например, остановочный павильон автоматическим освещением, которое включается и выключается в зависимости от присутствия человека, а также с учетом времени суток. Сам каркас остановки выполнен из ударопрочного антивандального покрытия, способного защитить не только от дождя и ветра, но и от механических воздействий, кроме того скамейка на остановке сделана из инновационного древесно-полимерного композита.

Главная «фишка» умной остановки – инновационная система обогрева, которая «понимает» холодно или жарко человеку.

- Встроенная инновационная система обогрева на основе инфракрасных панелей, установленных на каркасе и в лавочке, реагирует на присутствие человека и анализирует температуру окружающего воздуха. В зависимости от этого автоматически настраивается мощность обогрева, а в летнее время регулируется работа встроенного кондиционера, - рассказали в технопарке «Жигулевская долина».

Для безопасности граждан остановочный павильон оснащен системой видеонаблюдения и «тревожной кнопкой», которая напрямую связана со службой 112.

- Также на остановке установлена сенсорная панель, совместимая с информационной системой «Платформа инноватики». Пока человек ждет свой транспорт, он может ознакомиться с интересными стартапами и мерами поддержки инноваторов в Самарской области, - говорят разработчики.

Еще на остановке есть приятный бонус для горожан – зарядная станция для мобильных устройств, которая вмонтирована в сам корпус павильона. Станция может подключить одновременно четыре гаджета.

- В настоящее время умные остановки, установленные в рамках проекта «Умный город», утвержденного в марте 2019 года, действуют только в 10 российских городах. В Тольятти такая остановка работает в тестовом режиме, - рассказали в министерстве строительства России.

Во время опытной эксплуатации на территории технопарка в Тольятти, разработчики будут отрабатывать все замечания и пожелания реальных пользователей, а на основании полученных данных павильон будет дорабатываться и улучшаться. По планам технопарка, после всех доработок проект будет масштабирован на всей территории Самарской области и в ближайших регионах России.