Ночью пойдет небольшой снег и ударят морозы до -30 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области практически неделю держатся морозы до -30 градусов. В эту субботу, 20 февраля, потепления в Самаре ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, эти выходные будут аномально холодными, ночью в воскресенье ожидается понижение температуры воздуха до -35.

- 20 февраля, будет облачно с прояснениями, ночью местами пойдет небольшой снег. Ветер будет дуть с запада, со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -25, местами -30 градусов, днем в Самаре от -16 до -19, - рассказали в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области напоминает жителям региона о соблюдении безопасности при пониженных температурах воздуха. Спасатели напоминают, что не стоит долгое время находиться вне помещения, чтобы не допустить обморожения.