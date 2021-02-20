Очевидцы: в Самарской области водитель скрывался от погони и насмерть разбился о столб

Проезжающие мимо самарцы увидели лежащего мужчину без признаков жизни рядом с разбитым автомобилем Фото: Максим Авдонин

20 февраля в социальных сетях появилась информация о страшном ДТП с погибшим в Волжском районе Самарской области. По славам свидетелей аварии, мужчина на автомобиле Skoda Rapid уходил от преследования патрульной машины ДПС, не смог справиться с управлением своего автомобиля и врезался в столб световой опоры на Придорожном кольце. Предположительно, водитель скончался на месте ДТП.

- На Skoda пьяный водитель выехал с Южного города-1 и стал быстро набирать скорость. Его преследовал патруль ДПС с просьбой остановиться, но водитель игнорировал просьбы полицейских, - рассказала свидетель жуткой аварии Татьяна.

По словам женщины, сотрудники ДПС рассказали, что скорость у погибшего была около 140 км/ч, а перед кольцом он даже не притормозил.

- Он быстро ехал и сильно вилял по дороге, даже чуть не сбил идущего по обочине мужчину. В машине он был один, погиб мгновенно, - рассказала местная жительница.

Татьяна и другие очевидцы аварии подбежали помочь человеку, но было уже поздно. Позже к месту происшествия подъехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Свидетели ДТП предполагают, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому пытался оторваться от преследования ДПС.

- Лучше бы права отдал, чем жизнь, - соболезнует Татьяна.

В настоящее время официальной информации от сотрудников ГУ МВД по Самарской области нет. «КП-Самара» будет следить за появившейся информацией.