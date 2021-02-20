Водитель разбился о столб на Придорожном кольце на угнанном автомобиле

Автомобиль числился в угоне Фото: ГУ МВД по Самарской области

Рано утром, на развязке около поселка Придорожный в Волжском районе Самарской области, произошло страшное ДТП, в котором погиб молодой водитель. Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, автомобиль Skoda Rapid не принадлежал погибшему и числился в угоне.

- Автомобиль не принадлежит погибшему водителю. Ранее в полицию обратился молодой человек с заявлением, что у него пропал автомобиль от дома в Южном городе, - рассказали "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, в ДТП попал именно автомобиль заявителя. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.