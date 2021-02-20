Одну из сестер, пострадавших в ДТП под Сызранью, выписали из больницы

Алину выписывают, и теперь она будет ухаживать за сестрой Викторией Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре из больницы выписали одну из сестер Вагаповых, пострадавших в ДТП под Сызранью. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Авария произошла в конце января на трассе М-5 в Сызранском районе. Автобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком. В результате случившегося погибли 12 человек. 11 пострадавших, в том числе, маленького ребенка, госпитализировали.

Среди пострадавших были сестры Алина и Виктория Вагаповы из Ульяновской области. В тот день они ехали на автобусе к родителям. Поддержать семью в трудную минуту в Сызрань приехали губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что врачи будут делать все возможное, чтобы девочки поскорее вернулись домой.

Для дальнейшего лечения из Сызрани девочек перевели в Самару – в больницу им. Пирогова. Сюда же доставили еще трех пострадавших.

Из больницы выписали Алину. Она рассказывает, что чувствует себя гораздо лучше и признается, что очень соскучилась по родным. Не скрывает слез радости мама Татьяна Сергеевна. Родители искренне благодарят всех, кто в эти дни оказывал и продолжает оказывать поддержку их семье. "Огромная благодарность врачам нейрохирургического отделения, заведующему отделением Сергею Михайловичу Сергееву, лечащему врачу Кайдарову Павлу Николаевичу, что вытянули нашу девочку, что теперь ее выписывают. Отдельное спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, мы с ним встречались в больнице, безмерны ему благодарны", - рассказал папа девочек.

Алина рассказала, что теперь будет ухаживать за сестрой Викторией, которая пока продолжает лечение.