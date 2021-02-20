Бывший сотрудник самарской ФСБ разъезжал по заграницам по поддельному паспорту

Как и при каких обстоятельствах он получил поддельные документы, пока не ясно Фото: Александра БУДАЕВА

Павел Селезнев прослужил в Федеральной службе безопасности 18 лет, в декабре 2015 года вышел на пенсию по выслуге лет. Но перед этим подписал документ, согласно которому он уведомлен: из-за того, что ранее Павел имел доступ к секретным сведениям, за пределы родной страны ему ездить запрещено еще на протяжении 5 лет – до августа 2020 года.

Но душа бывшего ФСБшника требовала полетов, и уже в апреле 2019 года он сорвался на 3 дня в Дубай. Все прошло гладко, гром не грянул, небеса не разверзлись, и в июне того же года он улетел на неделю в Анталию. На сей раз все прошло не так гладко, и Сезелзнева разоблачили его же коллеги из УФСБ России по Самарской области

Следствие считает, что к незаконным путешествиям Павел готовился заранее, и еще до выхода на пенсию: то есть, работая в ФСБ, он каким-то образом сумел достать поддельный паспорт.

Не ясно, при каких обстоятельствах Селезнёв заполучил паспорт гражданина РФ на имя Павла Елезина, но со своей фотографией внутри. А в октябре 2014 года, когда по документам он был на больничном, лже-Елезин обратился в одно из подразделений миграционной службы Москвы за выдачей ему заграничного паспорта на ту же фамилию.

По поддельным паспортам мужчина и начал новую для себя жизнь туриста-путешественника, но вскоре был разоблачен и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», недавно его отдали под суд.

11 февраля решением Самарского районного суда уголовное дело в отношении Селезнева прекратили, от уголовной ответственности его освободили, но обязали его в течение месяца выплатить штраф в 200 тысяч рублей в доход государства.