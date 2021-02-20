В Самаре машина сбила семилетнего мальчика, который шел с мамой

В Самаре сбили мальчика, который выбежал на дорогу на красный свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на проспекте Кирова машина сбила семилетнего ребенка, который шел по улице с мамой. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в пятницу, около 12-ти часов дня. Как выяснилось, мальчик выбежал на дорогу на красный свет и попал под машину. После аварии ребенка осмотрели врачи в больнице, ему назначили домашнее лечение.

В полиции рекомендуют родителям объяснить детям правила дорожного движения и следить за детьми при переходе улиц и вблизи дороги, а также приобретать детскую одежду со световозвращающими элементами.