В Самаре задержали пьяного водителя, который оказался парковаться

Фото группы "Ночной Патруль Самара" (vk.com/patrolsamara) Фото: СОЦСЕТИ

Активисты «Ночного патруля» помогли поймать еще одного водителя, решившего сесть за руль пьяным. По данным общественников, теперь на их счету 1302 нарушителя, которых удалось привлечь к ответственности.

Очередного пьяного воителя задержали вечером в субботу, 20 февраля. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, чем и привлек внимание неравнодушных граждан.

- Очевидец обратил внимание на неадекватного водителя «Шкоды» на ул. Гагарина. На перекрёстке он попросил нарушителя припарковать автомобиль и прервать свою поездку. Неадекват решил продолжить путь, а очевидец сообщил на телефон «Ночного Патруля» о ситуации, - рассказали о случившемся активисты ночного патруля.

Они обрались с информацией в полицию. Нарушителя задержал ближайший патруль. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, а его машину отправили на спецстоянку.