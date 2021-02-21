Ретро поезд «Жигулевский экспресс» повез самарцев на фестиваль ледяных скульптур «Жигулевская зима — 2021»

Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств

В воскресенье 21 февраля в селе Ширяево Самарской области проходит фестиваль ледяных скульптур «Жигулевская зима — 2021». Праздник приурочен к 69-ой годовщине основания города Жигулевск. С 15 февраля десятки российских скульпторов создают Ширяево произведения изо льда. Образы связаны с историей Самарской губернии. Здесь же все желающие смогут покататься на собачьих упряжках, посмотреть выступления опытных каюров, принять участие в конкурсах и интерактивных играх.

Гостей из Самары на фестиваль отвез ретропоезд с легендарным паровозом «Лебедянка» в качестве локомотива. «Жигулевский экспресс» отправился в путь в 08:40 от железнодорожного вокзала Самары. В составе поезда - комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагон категории СВ. Вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата, каждое сидячие место в вагоне оборудовано индивидуальным столиком.

- Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX - начала XX века с использованием винтажных атрибутов, - ранее рассказали в пресс-службе правительства Самарской области

Туристический проект подготовили Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» и Куйбышевская железная дорога, совместно с ООО «РЖД Тур», региональными туроператорами при поддержке Департамента туризма министерства культуры Самарской области, Администрации Самары и Жигулевска.

Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Все современные вагоны поездов оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

В Самару состав вернётся в 22:50.